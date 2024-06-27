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Ürdünlü Ressam, Çocuklara Filistin Sevgisini Aşılıyor

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Ürdünlü ressam Mahir eş-Şuaybi, Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail zulmü tüm şiddetiyle sürerken fırçası ve boyalarıyla çocuklara Filistin sevgisini aşılıyor.

Ürdünlü ressam Mahir eş-Şuaybi, Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail zulmü tüm şiddetiyle sürerken fırçası ve boyalarıyla çocuklara Filistin sevgisini aşılıyor.

Üniversite eğitimini 1982 yılında Pakistan'da resim sanatı üzerine alan 57 yaşındaki Şuaybi, Ürdün'ün başkenti Amman'da, çocuklara resim sanatını öğreten ilk stüdyoyu kurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ise Filistin meselesi Ürdünlü ressamın sanatının merkezinde yer alıyor.

Çocukların kişilik inşasında rol oynuyor

AA'ya konuşan Şuaybi, sanat becerisini çocukların ve yetişkinlerin kalplerinde "Filistin davasını yeniden canlandırmak" için kullandığını, sanatıyla çocukların kişiliklerini oluşturmayı ve özgüvenlerini artırmayı hedeflediğini söyledi.

1982 yılında Pakistan'da sanat eğitimi aldığını ve sanat ve iletişim alanında yüksek lisansını tamamlayarak Ürdün'e döndüğünü belirten Şuaybi, okullardaki sanat derslerinin yeterli olmadığını fark etmesinin ardından çocuklarla beraber resim çizebilmek ve onların karakter inşasına destek olabilmek için atölye açtığını söyledi.

Çocuklara çizim ve el sanatlarının yanı sıra müzik ve grafik tasarımı da öğrettiğini belirten Şuaybi, 2 buçuk yaş ve üstü çocuk gruplarıyla çalıştığını ifade etti.

Gazze'de yaşanan trajediyi sanat yoluyla aktarıyoruz

Resim yapmanın akılda olanı ifade etmenin bir yolu olduğunu ve çocukların bu sayede iç dünyalarını gösterebildiklerini belirten Şuaybi, "Gazze Şeridi'nde yaşananları çocuklara dolaylı yoldan sanatsal bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz ki trajedi sahnelerinin etkisi onlara olumsuz yansımasın." dedi.

Ürdünlü ressam, çocuklara bir şey empoze etmeden sadece onların içindeki sevgiyi ortaya çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Çocuklar, Mescid-i Aksa'yı Filistin'in sembolü olarak görüyor

"Çocuklar çizimlerini Gazze'deki olaylara odaklıyor ve Mescid-i Aksa'yı Filistin'in sembolü olarak görüyor." diye konuşan Şuaybi, çocukların zihinlerindeki Filistin sevgisini çizimleriyle yansıttığını kaydetti.

Şuaybi, çocuklara çizim için her defasında farklı fikirler sunmasına rağmen onların daima Gazze ile ilgili çizim yapmak istidiğini söyledi.

Çocuklara ücretsiz ders veriyor

"Amacım Filistin davasını çocukların ruhlarında canlandırmak." ifadelerini kullanan Şuaybi, kendi sanatında Gazze'deki trajik ve üzücü olayları aktarmaya çalıştığını, çocukların da Gazze ile dayanışma içinde hissettiğini sözlerine ekledi.

Çocuklara verdiği resim dersleri için herhangi bir ücret almadığını belirten Şuaybi, "Asıl hedeflerimden biri çocukları sanat öğrenmeye teşvik etmek ve bunun için herhangi bir ücret almıyorum. Filistin meselesinin çocuklarda canlı kalması her şeyden daha büyük ve daha önemli." diye konuştu.

Ürdünlü ressam, katıldığı sergilerde çocukların yaptığı resimleri de kendi eserleriyle birlikte sergilediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail Ressam Çocuk Ürdün Gazze Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

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