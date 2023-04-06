Ürdünlü Parlamenter, İslam ve Arap dünyasının Aksa baskınına tepkilerini eleştirdi

Ürdün Parlamentosu'nda Filistin Komisyonu Başkanı Fayiz Basbus, Mescid-i Aksa'da olanlara karşı İslam ve Arap dünyasından gelen tepkileri, "zorlayacak düzeyde olmadığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Ürdün Parlamentosu'nda Filistin Komisyonu Başkanı Fayiz Basbus, Mescid-i Aksa'da olanlara karşı İslam ve Arap dünyasından gelen tepkileri, "zorlayacak düzeyde olmadığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Basbus, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetine "Siyonist büyükelçinin kovulması ve Amman'ın bu pislikten temizlenmesi şeklindeki ulusal ortak kararın" uygulanması çağrısı yaptı.

Basbus açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ürdün hükümeti tarihi sorumluluklarının karşısında durmalı ve bu gaspçı oluşuma artık kınama ve eleştirme sınırından çıktığımızı ve yaşanan olaya uygun düzeyde elle tutulur icraatlara geçerek yüzleşme yönünde gittiğimizi açıkça gösteren bir mesaj vermeli."

Parlamentodaki Filistin Komisyonu'nun işgale karşı durmak için ulusal strateji oluşturması çağrısı yapan Basbus, İsrail Büyükelçisi'nin ülkeden kovulmasını ve İsrail ile geçmiş tüm anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesini istedi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 19 Mart'taki Paris ziyareti sırasında Likud Partisi'nin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" ifade etmişti. Smotrich'in konuştuğu kürsüde Ürdün'ü de içine alan "İsrail haritası" kullanması dikkati çekmişti.

Bunun üzerine Ürdün Parlamentosu 24 Mart'ta yaptığı oylama sonucunda "İsrail Büyükelçisi'nin ülkeden kovulması" yönünde ortak karar almıştı.

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi "savaş alanına" çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, 450'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne 5 roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.