Ürdünlü Genç Sanatçı, İlk Sergisinin Gelirini Suriyeli Depremzedelere Bağışlıyor

16 yaşındaki Ürdünlü sanatçı Dalia Karrain, 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından depremzedelere destek vermek amacıyla Amman'da ilk resim sergisini açtı.

"Anılar" temalı serginin ziyaretçilerini 1980'ler ve 1990'ların Amman'ında bir yolculuğa çıkarması bekleniyor.

Karrain'in sanat eserleri, klasik televizyon programlarının ünlü karakterlerini, radyolar ve gazlı ısıtıcılar gibi eski eşyaları, geleneksel tatlıları ve Amman şehir merkezinin eski görünümünü tasvir ediyor.

Genç sanatçı eserlerinin satışından elde edilen geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlayacak.

SES 1 (İngilizce): DALİA KARRAİN, Ürdünlü sanatçı:

"Sanat bir ifade biçimidir. Bu nedenle sanat eserlerini satıp bağış yapma yoluyla ya da bir mesaj ileterek, farkındalık yaratarak, sanatla çok şey ifade edebilirsiniz. Sergiyi planladığım sıralarda, Suriye ve Türkiye'de olanlar son derece yıkıcıydı. Bir şekilde yardım etmem gerektiğini biliyordum, bu yüzden eserlerimin satışından elde edilen tüm gelirin, tüm paranın Suriye'ye bağışlanmasına karar verdim. Bu benim ilk sergim ve gelirini bağışlayacağım ama bu son olmayacak. Elbette başka amaçlar bulmayı ve onları sanat yoluyla desteklemeyi dört gözle bekliyorum."

Ziyaretçiler de Karrain'in eserlerini, özellikle de eserlerde vurgulanan insani yönü çok beğendiklerini dile getirdi.

SES 2 (İngilizce): YOUSEF SHWEİHAT, Ziyaretçi:

"Bölgedeki halklara fayda sağlamak amacıyla bir şeyler yapmak için aktif rol oynayan Dalia gibi genç insanlarımızın olması ve böyle insani bir şey yapması bence harika. Bu kadar olumlu ve özverili bir şey yapmak için planlarında oldukça büyük bir değişiklik yapmaya istekli olması bence çok güzel bir şey ve umarım daha fazla genç insan onun yaptığı şeyleri yapar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.(XHTV)