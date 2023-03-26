Ürdün Yeni Yerleşim Birimleri İnşa Edeceğini Açıklayan İsrail'i Kınadı

AMMAN, 26 Mart (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında binden fazla yeni yerleşim birimi inşa etmek üzere ihaleye çıkacağını duyurmasını kınadı.

Bakanlık Sözcüsü Sinan El-Mecali Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu birimlerin inşa edilmesinin başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı olmak üzere uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Sözcü, İsrail'in yerleşim politikasının barışın temellerini ve uluslararası meşruiyete dayalı iki devletli bir çözüme ulaşma çabalarını baltaladığını vurguladı.

İsrail'in yerleşim yerleri inşa etme ve genişletme, topraklara el koyma ve Filistinlileri yerlerinden etme gibi tek taraflı uygulamalarının yasadışı ve gayrimeşru olduğunu belirten El-Mecali, bunların reddedilmesi ve kınanması gerektiğini ifade etti.

İsrailli yerleşim karşıtı izleme örgütü Peace Now, Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail Toprakları İdaresi'nin Batı Şeria'da 1.000'den fazla konut için ihale açtığını duyurmuştu.