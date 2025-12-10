Ürdün, Gerginliğin Arttığı Yemen'e Gıda Yardımı Gönderdi

AMMAN, 10 Aralık (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Yemen'in güneyinde gerginliğin tırmanmasının ardından Yemen'e gıda yardımı gönderdi.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada Yemen'deki vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak ve yardım sağlamak amacıyla toplam 54.600 gıda paketi taşıyan 13 tırlık bir konvoyun gönderildiği belirtildi.

Açıklamada salı günü gönderilen yardımın, Ürdün'ün, kriz dönemlerinde komşu ülkeleri destekleme ve Arap dayanışmasını teşvik etme konusundaki devam eden kararlılığını yansıttığı vurgulandı.

Gerginliğin tırmandığı Yemen'de Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyi'nin ülkenin güneyindeki son askeri hamlelerinin, uluslararası alanda tanınan hükümetin otoritesine meydan okur nitelikle olduğu uyarısında bulunmuştu.