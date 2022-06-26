Ürdün yargısı, Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshini onayladı

Ürdün yargısı, Öğretmenler Sendikasının konseyi, yönetim kurulu ve şubelerinin feshini onayladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, İstinaf Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Amman Asliye Hukuk Mahkemesinde Öğretmenler Sendikası hakkındaki davanın temyiz duruşması görüldü.

Mahkeme Sendikaya kurum olarak yöneltilen suçlamalardan kaynaklı yasal kovuşturmayı durdurmaya karar verirken, Sendikanın konseyi, yönetim kurulu ve şubelerinin feshini de onadı.

Ayrıca mahkeme Sendikanın üyeleri hakkındaki bir yıl hapis cezasının üç aya indirilmesini kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Ürdünlü öğretmenler, 22 Temmuz 2020'de hükümetle Öğretmenler Sendikası arasında Ekim 2019'da imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

Gösteriden birkaç gün sonra Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, Sendikanın çalışmalarının durdurulması, Sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılması yönünde karar almıştı.

Amman Sulh Ceza Mahkemesi de 31 Aralık 2020'de Öğretmenler Sendikasının feshedilmesine ve yönetim kurulu üyelerinin bir yıl süreyle hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Öğretmenler Sendikası Konseyi hakkında Kovid-19'la mücadelede Sağlık Bakanlığına destek için bir miktar bağışta bulunduğu suçlamasıyla dava açılmış; ilgili mahkeme, mart ayında "bağışların Sendikanın çıkarlarına zarar verdiği" gerekçesiyle Konseyin feshine hükmetmişti.

Ürdün yargısı, 31 Ekim 2021'de mart ayında alınan Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshedilmesi kararını iptal etmişti.

Ürdün'de 2011'de kurulan Öğretmenler Sendikasının yaklaşık 140 bin üyesi bulunuyor.