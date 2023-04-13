Ürdün ve Umman, Katar ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasından memnun

Ürdün ve Umman, Katar ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Ürdün ve Umman, Katar ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması "Körfez ve Arap dayanışmasını artıran büyük bir başarı" olarak nitelendirildi.

Arap dünyasında işbirliğini artırmanın ve ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde ortak Arap hareketlerini etkinleştirme çabalarının öneminin vurgulandığı açıklamada, bu anlamda ilişkilerin yeniden başlamasının memnuniyet verici olduğu kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Katar ve Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına ilişkin anlaşmadan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, atılan adımın, "kardeş ülkeler arasındaki işbirliğini ve bölgedeki herkesin yararına olacak şekilde Körfez birliğini geliştireceği" ifade edildi.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn tarafından Katar'a karşı Haziran 2017'de ilan edilen boykot, 2021 başında Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi ile sonlandırılmıştı.

Ancak Doha ile Manama arasında henüz çözülmemiş sorunların varlığı sebebiyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gecikmişti.

Katar ve Bahreyn dün iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar vermişti.