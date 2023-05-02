Ürdün ve Suudi Arabistan 'Suriye toplantısının' sonuçlarını Kuveyt ile istişare etti

Ürdün ve Suudi Arabistan, Suriye'deki krize çözüm yollarının ele alındığı dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının sonuçları hakkında Kuveyt ile istişarelerde bulundu.

Ürdün ve Suudi Arabistan, Suriye'deki krize çözüm yollarının ele alındığı dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının sonuçları hakkında Kuveyt ile istişarelerde bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıdan bir gün sonra Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Sabah, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile gerçekleştirdiği görüşmede toplantının detayları hakkında bilgi aldı. Kuveytli Bakan ayrıca, toplantının sonuç bildirgesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan da Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ı telefonla aradı. İkili, Amman'daki istişare toplantısının sonuçlarını ele aldı.

Kuveyt Suriye konulu toplantıya katılmamıştı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile dün Amman'da görüşmüştü.

Kuveyt ise Esed rejimini boykot kararına bağlı olduğunu yineleyerek toplantıya katılmamıştı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" vurgulanmıştı.

Amman'daki toplantının, 19 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan'da düzenlenmesi beklenen 32. Arap Birliği Zirvesi öncesi olması dikkati çekmişti.