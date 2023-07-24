Ürdün ve Suriye, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için işbirliği yapacak

Ürdün ve Suriye arasında, Suriye sınırlarından Ürdün'e uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik işbirliğini görüşmek amacıyla bir toplantı düzenlendi. Ürdün-Suriye Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Ortak Komitesi'nin ilk toplantısında uyuşturucu kaçakçılığının tüm bölge için oluşturduğu acil tehditler ele alındı.

AMMAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün ve Suriye arasında, Suriye sınırlarından Ürdün'e uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik işbirliğini görüşmek amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın bildirdiğine göre, Pazar günü Amman'da gerçekleştirilen ve Ürdün-Suriye Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Ortak Komitesi'nin ilk toplantısı da olan görüşmede uyuşturucu kaçakçılığının tüm bölge için oluşturduğu acil tehditler ele alındı.

Ürdün ve Suriye arasında ortak komitenin kurulması, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin 3 Temmuz'da Suriye'ye yaptığı ziyaret sırasında kararlaştırılmıştı.

Safedi, Ürdün'ün sınırlarını Suriye sınırlarından gelen güvenlik tehditlerinden ve uyuşturucu kaçakçılığından korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını çeşitli vesilelerle ifade etmişti.