Ürdün ve Suriye Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Güvenlik Toplantısı Düzenledi

Ürdün ve Suriye, iki ülke arasındaki sınırda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla güvenlik toplantısı düzenledi. Toplantıda, uyuşturucu tehlikesi, üretim ve kaçakçılık kaynakları ile kaçakçılık operasyonlarını organize eden taraflarla mücadelede işbirliği ele alındı. Ayrıca, kaçakçılıkla mücadele için gerekli önlemler masaya yatırıldı.

Ürdün ve Suriye, iki ülke arasındaki sınırda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla güvenlik toplantısı düzenledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, toplantıya Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti ve İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ve İstihbarat Başkanı Tümgeneral Husam Luka katıldı.

Görüşmede, uyuşturucu tehlikesi, üretim ve kaçakçılık kaynakları ile kaçakçılık operasyonlarını organize eden, yöneten ve uyuşturucunun sınırdan kaçak yollarla Ürdün'e girişini yürüten taraflarla mücadelede işbirliği ele alındı.

Taraflar ayrıca, kaçakçılıkla mücadele ve tüm bölge için giderek artan bu tehlikeye karşı koymak için gerekli önlemleri de masaya yatırdı.

Amman'da 1 Mayıs'ta düzenlenen Suriye konulu toplantı sonrasında, iki ülke arasında oluşturulan ortak komite, bu organizasyon ile ilk toplantısını yapmış oldu.

Ürdün'de Esed rejiminin Dışişleri Bakanı ile toplantısı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 1 Mayıs'ta Amman'da bir araya gelmişti.

Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.