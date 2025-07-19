Ürdün ve Suriye İlişkileri Güçlendiriliyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile başkent Amman'da kapsamlı görüşmeler yaptığı belirtildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Safedi ve Şeybani'nin gerçekleştirdiği üçlü toplantının ardından yapılan görüşmede, Ürdün ve Suriye'nin ilişkileri ve bunların her alanda daha da geliştirilmesi yolları ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Ürdün ziyaretinin ne zaman başladığı ya da süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, gün içinde Ürdün'ün başkenti Amman'da görüşme yaptı.

Suriye'deki durumun ve sabah erken saatlerde Süveyda ili çevresinde sağlanan ateşkesi güçlendirmeye yönelik çabaların ele alındığı görüşmede Safedi ile Barrack, ateşkes anlaşmasını ve Suriye hükümetinin ateşkesi uygulama çabalarını desteklerini belirtti.

Üçlü görüşmede taraflar, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Süveyda iline Suriye güvenlik güçlerinin konuşlandırılması, tüm tarafların elindeki tutukluların serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin adımlar atılması konusunda mutabık kaldı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail'in saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.