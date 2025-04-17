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Ürdün ve Suriye Dışişleri Bakanları Şam'da Görüştü

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'de resmi temaslarda bulunarak, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak konular ele alındı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, resmi temaslar için geldiği başkent Şam'da, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Bakan Safedi, mevkidaşı Şeybani ile Suriye Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ortak konular ele alındı.

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Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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