Ürdün ve Ruanda arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı

Ürdün ve Ruanda'nın sağlık, bilim, tarım, ekonomi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzaladığı belirtildi.

Ürdün Krallık Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Ruanda ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Paul Kagame ile başkent Kigali'de bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah ile Kagame, ülkeleri arasında siyasi, ekonomi, savunma ve terörle mücadele alanlarında işbirliğini genişletme konusunda mutabakata vardı.

Görüşmede, Ürdün ve Ruanda arasında sağlık ve tıp bilimi alanında işbirliği anlaşması, ekonomi, ticaret ve tarım alanında işbirliğine yönelik iki mutabakat zaptı, gelir vergisine ilişkin çifte vergilendirmeye ve vergi kaçakçılığını sona erdirmeye yönelik bir anlaşma imzalandı.

Görüşmede ayrıca İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ve trajik insani durum ele alındı.

Ürdün Kralı, Gazze konusunda, ateşkesin ivedilikle sağlanması, sivillerin korunması, bölgeye insani yardımın yeterli seviyede ve sürdürülebilir şekilde tedarik edilmesinin gerektiğini yineledi.

Gazze'deki saldırıların devam etmesinin herkes için felaketle sonuçlanacağına dikkati çeken Ürdün Kralı, bu nedenle tüm dünyanın Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapması gerektirdiğini belirtti.

Kral 2. Abdullah, ülkesinin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini kabul etmediğini vurguladı.

Radikal Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinliler aleyhinde gerçekleştirdiği şiddet eylemleri konusunda uyarıda bulunan Ürdün Kralı, Filistin halkına meşru haklarının tamamını geri verecek iki devletli çözüm temelinde, Filistin sorununa adil bir çözüm olmadan bölgede barış veya istikrar sağlanamayacağını vurguladı.