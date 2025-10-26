Ürdün ve Pakistan, Savunma ve Eğitim İşbirliğini Güçlendiriyor

Ürdün ile Pakistan, iki ülke arasında savunma ve eğitim alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamaya göre Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir'i başkent Amman'daki ofisinde kabul etti.

Taraflar, "ortak askeri işbirliği ve koordinasyonun yönlerini ayrıca iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ikili işbirliğini güçlendirme yollarını" görüştü.

Görüşmede, "ortak çıkarlara hizmet edecek ve iki ülkenin de silahlı kuvvetlerinin kabiliyetlerini artıracak şekilde savunma ve eğitim alanları ile tecrübe paylaşımı" konuları ele alındı.

Huneyti, "iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki ikili ilişkilerin derinliğine ve bunları çeşitli askeri alanlarda geliştirme kararlılığına" vurgu yaptı.

Ürdün Genelkurmay Başkanı "ortak hedeflere ulaşmak ve iki ordu arasındaki işbirliği düzeyini daha da yükseltmek için koordinasyonun sürdürülmesinin önemine" işaret etti.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, "Ürdün'ün Kral 2. Abdullah liderliğinde bölgede güvenlik ve istikrar çabalarını desteklemede oynadığı önemli rolden" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada, Pakistanlı askeri yetkilinin ülkeye ne zaman geldiğine veya ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.