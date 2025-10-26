Haberler

Ürdün ve Pakistan, Savunma ve Eğitim İşbirliğini Güçlendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile başkent Amman'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri işbirliğini tartıştı. Görüşmede savunma, eğitim ve tecrübe paylaşımı konuları ele alındı.

Ürdün ile Pakistan, iki ülke arasında savunma ve eğitim alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamaya göre Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir'i başkent Amman'daki ofisinde kabul etti.

Taraflar, "ortak askeri işbirliği ve koordinasyonun yönlerini ayrıca iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ikili işbirliğini güçlendirme yollarını" görüştü.

Görüşmede, "ortak çıkarlara hizmet edecek ve iki ülkenin de silahlı kuvvetlerinin kabiliyetlerini artıracak şekilde savunma ve eğitim alanları ile tecrübe paylaşımı" konuları ele alındı.

Huneyti, "iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki ikili ilişkilerin derinliğine ve bunları çeşitli askeri alanlarda geliştirme kararlılığına" vurgu yaptı.

Ürdün Genelkurmay Başkanı "ortak hedeflere ulaşmak ve iki ordu arasındaki işbirliği düzeyini daha da yükseltmek için koordinasyonun sürdürülmesinin önemine" işaret etti.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, "Ürdün'ün Kral 2. Abdullah liderliğinde bölgede güvenlik ve istikrar çabalarını desteklemede oynadığı önemli rolden" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada, Pakistanlı askeri yetkilinin ülkeye ne zaman geldiğine veya ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.