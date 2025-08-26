Ürdün ve Özbekistan Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Ürdün ve Özbekistan arasında yükseköğretim, turizm ve vize muafiyeti gibi çeşitli konularda işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, dün başladığı Orta Asya turu çerçevesinde bugün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Semerkant kentinde bir araya geldi.

Kral Abdullah ile Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletmenin yollarını ele aldı.

Orta Doğu'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Kral Abdullah, uluslararası topluma "bölgede gerginliğin azaltılması ve güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanması için her türlü çabayı göstermeleri" çağrısını yineledi.

Kral Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması, oradaki insani felaketin son bulması ve yardımların sorunsuz bir şekilde girişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da tehlikeli tırmanışın ve Kudüs'teki Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik saldırıların durdurulmasının önemine dikkati çeken Kral Abdullah, Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki toprakları işgal etme veya ilhak etme ya da Filistinlileri yerinden etme girişimlerini reddettiğini ve kınadığını belirtti.

Görüşme sırasında Kral Abdullah ile Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in huzurunda, iki ülke hükümetleri arasında 9 işbirliği anlaşması, 3 mutabakat zaptı ve 2 işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan konular arasında yükseköğretim, turizm, vize muafiyeti, yatırım, gümrük, tarım, hava taşımacılığı, din işleri ve aranan kişilerin iadesi yer alıyor.