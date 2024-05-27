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Ürdün ve Norveç, Gazze'deki savaşın sonlandırılması için çağrıda bulundu

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün ile Norveç, Gazze'deki savaşın sonlandırılması ve bu konudaki çabaların kenetlenmesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefonda görüştü.

Görüşmede, her iki taraf Gazze'deki insani fekaletin durdurulması için uluslararası çabaların kenetlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kral Abdullah, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde ivedilikle daimi bir ateşkese ulaşılması için acilen harekete geçmesinin önemini vurguladı.

İsrail'in Refah kentine düzenlediği askeri operasyonun durmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Kral Abdullah, suçsuz sivillerin de himaye edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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