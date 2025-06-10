Ürdün ve Lübnan, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiklerini vurguladı

Ürdün ve Lübnan, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiklerini vurguladı
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Ürdün ve Lübnan, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kabul etmediklerini teyit ederek Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulması çağrısı yaptı.

Ürdün ve Lübnan, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kabul etmediklerini teyit ederek Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulması çağrısı yaptı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, kısa resmi ziyareti çerçevesinde Kral 2. Abdullah ile başkent Amman'daki Besman ez-Zahir Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları ve bölgedeki önemli gelişmeler ele alındı.

Ürdün ve Lübnan arasındaki ilişkilerden memnuniyet duyduğunu belirten liderler, ortak çıkarlara, iki ülke halkına hizmet etmek ve bölgesel istikrarı sağlamak için ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması; özellikle enerji, elektrik ve altyapı sektörlerinde ortak yatırımların güçlendirilmesinin önemine değinildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına desteğini yineledi.

Bölgesel konulara ilişkin ise Ürdün Kralı ile Lübnan Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yönelik saldırıların ivedilikle durdurulması ve tüm bölgelere yeterli ölçüde insani yardımın tedarik edilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Filistinli kardeşlerinin zorla yerinden edilmesine ilişkin tüm planları reddettiğini vurgulayan iki lider, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Arap ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Kral 2. Abdullah ayrıca Batı Şeria'daki Filistinlileri ve Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlarını hedef alan benzeri görülmemiş saldırıların devam etmesinin oluşturduğu tehlikeye dikkati çekti.

Ürdün Kralı ile Lübnan Cumhurbaşkanı ayrıca Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemi, mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini kolaylaştırılması konularını da ele aldı.

Cumhurbaşkanı Avn ise Ürdün'ün Lübnan'ın ve halkının yanında yer almasından, Lübnan ordusuna destek sağlamasından övgüyle bahsettti.

İki ülke arasında terör ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere güvenlik ve savunma iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Avn, ortak çıkarlara ilişkin konularda koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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