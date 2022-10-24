Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürdün ve Kuzey Makedonya, Çeşitli Alanlardaki İşbirliğini Artırma Konusunda Anlaştı

Güncel Haberler

Ürdün ve Kuzey Makedonya, Çeşitli Alanlardaki İşbirliğini Artırma Konusunda Anlaştı

AMMAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Ürdün ve Kuzey Makedonya Pazar günü çeşitli sektörlerdeki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

AMMAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Ürdün ve Kuzey Makedonya Pazar günü çeşitli sektörlerdeki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ürdün'ün başkenti Amman'daki görüşmelerinin ardından Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, iki ülkenin gelecekteki işbirliğine bir çerçeve oluşturacak bir işbirliği protokolünü imzaladı.

Bakanlık açıklamasında, bakanların iki ülke arasında ekonomik, turizm, ticari ve kültürel işbirliği için geniş alan olduğunu vurguladıkları belirtildi.

İki bakan, iki ülke arasındaki düzenli uçuşların fizibilitesini inceleme ve vize verilmesini kolaylaştırma konusunda da anlaştı.

Bakanlar ayrıca, ortak bir tehdit oluşturan terörizmle mücadelede işbirliğinin artırılması ihtiyacının önemini vurguladı ve ağırlıklı olarak Filistin meselesi olmak üzere bir dizi bölgesel sorunu ele aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Togo Cumhuriyeti Makedonya Amman Ürdün Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title