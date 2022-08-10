Haber : Ürdün ve Katar'dan sivil havacılık kısıtlamalarını kaldırma kararı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürdün ve Katar'dan sivil havacılık kısıtlamalarını kaldırma kararı

 - Güncelleme:
Ürdün ve Katar'dan sivil havacılık kısıtlamalarını kaldırma kararı

Ürdün ile Katar arasında sivil havacılıkta kapasite, sefer sayısı ve uçak tipiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı.

Ürdün ile Katar arasında sivil havacılıkta kapasite, sefer sayısı ve uçak tipiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu Konsey Başkanı Heysem Misto ve Katar Genel Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Falih el-Haceri başkanlığındaki heyetler, iki ülke arasında doğrudan hava taşımacılığına uygulanan kısıtlamaları görüşmek üzere başkent Amman'da toplantı düzenledi.

Ürdün Kraliyet Hava Yolları ve Katar Hava Yolları temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, iki ülke arasında sivil havacılıkta kapasite, sefer sayısı ve uçak tipiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı.

Toplantıda ayrıca, iki taraf arasında 14 Mart'ta güncellenen hava hizmetleri anlaşmasının imzalanmasına yönelik prosedürlerin tamamlanması için doğrudan hava taşımacılığının serbestleştirilmesi dahil hava taşımacılığı alanındaki ikili ilişkiler değerlendirildi.

AA / Ali Semerci - Güncel

Katar Ürdün Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title