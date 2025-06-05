Ürdün ve İspanya Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Ürdün ve İspanya Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanya'ya yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkaran bir deklarasyona imza attı. İspanya ve Ürdün, siyasi, ekonomik, ticaret ve güvenlik alanlarında iş birliği yapacak.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İspanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İspanya ve Ürdün ikili ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine çıkaran bir deklarasyona imza attı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi arasında imzalanan "Stratejik Ortaklık Deklarasyonu" kapsamında her iki ülkeyi bağlayan çok sayıda mevcut ikili ve çok taraflı anlaşma ile çeşitli sektörlerde ikili işbirliğinin teşvik edileceği kaydedildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Stratejik Ortaklık Deklarasyonu" çerçevesinde "siyasi, ekonomik, ticari, yatırım, kalkınma, güvenlik, savunma alanlarında iş birliğinin geliştirileceği, iklim değişikliğiyle mücadele, bilimsel ve kültürel alanlardaki işbirliği potansiyelinin artırılacağı" belirterek, ayrıca tarım ve suçluların iadesi konusunda iki yeni anlaşma yapıldığı bildirildi.

Ayrıca İspanya ve Ürdün arasında, gerek Kral 2. Abdullah ile İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez arasında ayrı ayrı yapılan görüşmelerde gerekse heyetler arası diğer ikili toplantılar da İsrail'in Gazze'deki saldırılarının da ele alındığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Gazze'deki korkunç durumun, insani yardıma erişimin garanti altına alınması ihtiyacının ve kesin olarak iki devletli bir çözüme doğru ilerleme gerekliliğinin" ele alındığı vurgulandı.

İspanya ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları, Gazze konusunda "işbirliklerini güçlendirmeyi, somut eylemlerde bulunmayı, gelişmeleri izlemek için zaman çizelgeleri ve mekanizmalar oluşturmayı" taahhüt etti.

Diğer yandan Sanchez ve Kral 2. Abdullah da görüşmelerinde, 17 Haziran'da New York'ta düzenlenecek "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü İçin Birleşmiş Milletler Uluslararası Konferansı" hazırlıklarını ele adlı.

İspanya hükümeti, "İspanya ve Ürdün, Filistin devletinin kurulmasını amaçlayan çalışma gruplarından birine eş başkanlık edecekler." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.