Ürdün ve Irak Ortak Kuracakları Ekonomi Merkezi İçin İhale Açtı

AMMAN, 2 Nisan (Xinhua) -- Ürdün ve Irak Pazar günü, sınırlarında ortak bir ekonomi merkezi inşa etmek için yapılacak açık bir ihaleyi ilan etti.

AMMAN, 2 Nisan (Xinhua) -- Ürdün ve Irak Pazar günü, sınırlarında ortak bir ekonomi merkezi inşa etmek için yapılacak açık bir ihaleyi ilan etti.

Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, şehrin Ürdün-Irak sınırında 22.000 dönümlük (2.200 hektar) bir alanı kapsaması planlanıyor.

Proje, ekonomi merkezinin tasarımını, finansmanını, yönetimini, tanıtımını, işletilmesini ve bakımını içeriyor. Proje için son teklif verme tarihi 1 Ağustos.

Ürdün ve Irak hükümetleri tarafından kurulan bir ortak girişim olan Irak-Ürdün Sanayi Şirketi, projenin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Açıklamada, her iki tarafın da ekonomik işbirliklerini ilerletmek ve endüstriyel entegrasyonu sağlamak için projenin öneminin altını çizdiği belirtildi.