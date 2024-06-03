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Ürdün ve Filistin, ekonomik alanlarda iş birliğini geliştirmek için 14 anlaşma imzaladı

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Ürdün ve Filistin arasında gerçekleşen ortak yüksek komite toplantısında 14 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar, enerji, gençlik, dijital ekonomi, bilgi teknolojileri, ticaret ve lojistik destek alanlarında iş birliğini geliştirmeyi ve geçiş kapıları üzerinden ürün ve insan hareketliliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. İki başbakan ayrıca İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları da kınadı ve bağımsız Filistin devletinin kurulması gerekliliğini vurguladı.

Ürdün ve Filistin, ekonomik alanlarda iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan 14 anlaşma imzaladı.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavine ile Filistinli mevkidaşı Muhammed Mustafa başkanlığındaki iki ülke heyeti, 7'ncisi düzenlenen ortak yüksek komite toplantısı için Amman'da bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Hasavine, toplantının, "Ürdün ve Filistin tarafları arasında enerji, gençlik, dijital ekonomi, bilgi teknolojileri, ticaret ve lojistik destek alanlarında iş birliğini geliştirmeyi ve geçiş kapıları üzerinden ürün ve insan hareketliliğini ve akışını kolaylaştırmayı amaçlayan 14 anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlandığını" ifade etti.

Filistin Başbakanı Mustafa da bu anlaşmalarla ikili ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

İki başbakan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği ve 36 binden fazla sivilin öldüğü saldırılara da değindi.

"Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin, alternatifi olmayan iki devletli çözüm çerçevesinde, bağımsız Filistin devletinin coğrafi temelini oluşturan birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğunu" vurgulayan Ürdün Başbakanı Hasavine, "İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik barbarca ve acımasız saldırılarını ve Batı Şeria'daki sistematik ve benzeri görülmemiş tırmanışını derhal durdurmalı." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde yaşananlarla ilgili "kan gölü" benzetmesinde bulunan Filistin Başbakanı Mustafa da "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak ciddi bir siyasi sürece girişilmesinin gerekliliğini" vurguladı.

Gazze ve Batı Şeria'da siyasi ve güvenlik açısından yaşananların herkesi ilgilendiren bir mesele olduğunu, tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini etkilediğini belirten Mustafa, ülkesinin bu meselelerin tamamına yaklaşımının, işgalin sona erdirilmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çerçevesinde olduğunu dile getirdi.

Filistin'in bundan sonraki aşamada gösterdiği çabaların önemli olduğunu ve Ürdün başta olmak üzere herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Mustafa, Gazze'deki insani durumu "felaket" olarak nitelendirerek, bir sonraki aşamada gerekli hizmetleri verebilmek için Gazze ve Batı Şeria'daki kurumları birleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Ekonomi Gençlik İsrail Gazze Ürdün Politika Güncel Haberler

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