Ürdün ve Filistin'den Mescid-i Aksa'da tansiyonun yükseltilmesinin sonuçlarına ilişkin uyarı

Ürdün ve Filistin, İsrail polisinin sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da tansiyonun yükseltilmesinin, olayları patlama noktasına getirebileceği uyarısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikilinin, İsrail polisinin sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının, Filistinlilerin yaralanması ve gözaltına alınmasının, gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandıracağına ve olayları patlama seviyesine getirebileceğine işaret ederek, yaşanan ihlallerin sorumluluğunun İsrail'e ait olduğuna vurgu yaptıkları kaydedildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da gayri meşru ve provoke eden uygulamalarının tümünün durması, insanların ibadet hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan iki yetkilinin, Mescid-i Aksa'daki gerilimin "kapsamlı sükuneti korumak için gösterilen tüm çabaları baltaladığına" dikkat çektikleri ifade edildi.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.