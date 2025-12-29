Haberler

Ürdün ve Fas, ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ile Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri görüştü

Ürdün ve Fas Dışişleri Bakanları, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına uyulması ve Batı Şeria'daki İsrail uygulamalarının sona erdirilmesi konularında istişarelerde bulundu. Bakanlar, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler kapsamında Gazze'de ateşkes anlaşmasına uyulması ile işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in tek taraflı uygulamalarının sona erdirilmesini ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi ile Burita, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakanlar, iki ülke arasındaki işbirliğini çeşitli alanlarda genişletme konusundaki kararlılıklarını teyit ederken başta Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki durum olmak üzere bir dizi bölgesel meseleyi değerlendirdi.

Safedi ve Burita, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına uyulması, maddelerinin eksiksiz uygulanması, yeterli insani yardımın engelsiz şekilde bölgeye girişinin sağlanması ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlar, ayrıca bölgede istikrarın Filistin halkının meşru haklarını güvence altına alan siyasi bir ufukla ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İki Bakan, işgal altındaki Batı Şeria'da tehlikeli tırmanışın durdurulması ve İsrail'in tek taraflı ve uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına son verilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
