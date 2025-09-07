Ürdün ve BAE Liderlerinden İsrail'e Ortak Direniş Mesajı

ABU Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirme ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme planlarını reddettiklerini açıkladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, resmi ziyaret kapsamında geldiği Abu Dabi'deki eş-Şati Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile görüştü.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın, "Ürdün'ün İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistinlileri yerinden etme yönündeki tüm adımlarını, ayrıca Gazze'nin geleceğine dair nüfusun yerinden edilmesini veya Batı Şeria'dan ayrılmasını içeren tüm planları kesin olarak reddettiğini" teyit ettiği belirtildi.

Görüşmede iki taraf, "en önemli bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri" ele aldı. Açıklamada, "kardeşlik bağlarının derinliği, ilişkileri güçlendirme ve çeşitli alanlarda iş birliği ile ortak çalışmayı genişletme taahhüdüne" vurgu yapıldı.

Kral Abdullah ve Bin Zayid, "Filistin halkının haklarını destekleme ve bölgede istikrarı sağlamanın tek yolu olan iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışı ilerletmek için uluslararası çabaları sürdürme" kararlılıklarını yineledi.

Açıklamada, iki liderin "Gazze'ye yönelik savaşın derhal sona erdirilmesi ve insani yardım akışının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini" vurguladığı aktarıldı.

İki lider ayrıca, "İsrail'in Gazze işgalini pekiştirmeye ve askeri kontrolünü genişletmeye yönelik planları ile Batı Şeria'da iki devletli çözümü baltalayan, güvenliği ve istikrarı tehdit eden yerleşim genişletme planlarını" da reddettiklerini ifade etti.

Kral Abdullah ve Bin Zayid, "bölgedeki ülkelerin egemenliğini tehdit eden İsrail'in tutum ve açıklamalarını reddettiklerini" vurguladı.

İsrail, ABD desteğiyle, Gazze'de öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamalarını sürdürürken, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma yönündeki çağrı ve kararlarını da görmezden geliyor.

Bu soykırımda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi. Ayrıca kıtlık, 138'i çocuk olmak üzere 387 Filistinlinin ölümüne yol açtı.

İsrail, onlarca yıldır Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan topraklarını işgal ediyor; 1967 öncesi sınırlar temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını reddediyor.