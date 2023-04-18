Ürdün ve BAE'den, bölgenin güvenlik ve istikrarı için istişareyi sürdürme vurgusu

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendirecek şekilde koordinasyon ve istişareyi sürdürmeye önem verdiklerini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendirecek şekilde koordinasyon ve istişareyi sürdürmeye önem verdiklerini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın davetlisi olarak Abu Dabi'ye gitti.

Kral 2. Abdullah, Al Nahyan ile Abu Dabi'deki El-Batin Sarayı'nda bir araya geldi.

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik ilişkileri ele alındı.

Görüşmede ayrıca, iki kardeş halkın çıkarlarını gözeterek iki ülke arasındaki işbirliğini çeşitli alanlarda genişletmenin yolları da gözden geçirildi.

Kral Abdullah, görüşme sırasında, Ürdün ile BAE'yi birbirine bağlayan tarihi ilişkilerin derinliğinden gurur duyduğunu dile getirdi.

Devlet Başkanı Al Nahyan ve Kral Abdullah, bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendirecek şekilde koordinasyon ve istişareyi sürdürmeye önem verdiklerini kaydetti.

Al Nahyan, Ürdün Kralı ve Veliaht Prensi onuruna her iki taraftan yetkililerin katıldığı iftar verdi.