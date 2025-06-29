Ürdün ve Avusturya’dan Gazze ve Suriye İçin Uluslararası Destek Çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına son verilmesi ve Suriye'nin yeniden inşasına uluslararası destek sağlanması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi, ticaret, turizm, yatırım ve eğitim gibi alanlarda atılabilecek pratik adımlar ele alındı.

Gazze için ateşkes ve yardım vurgusu

Görüşmede, Gazze'deki insani kriz, kalıcı ateşkes sağlanması yönündeki girişimler ve insani yardım akışının artırılması konuları da değerlendirildi.

Bakan Safedi, Ürdün'ün Mısır, Katar ve ABD'nin ateşkes çabalarına tam destek verdiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini ifade eden Safedi, aksi halde "benzeri görülmemiş bir insani felaket" yaşanacağı uyarısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki "yasa dışı İsrail uygulamalarının" sona ermesi gerektiğini dile getiren Safedi, bu uygulamaların hem güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini hem de iki devletli çözüm perspektifini baltaladığını belirtti.

Suriye için yeniden inşa çağrısı

Safedi, görüşmede Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Son dönemde ülkede sağlanan siyasi istikrara dikkati çeken Ürdünlü Bakan, uzun süren savaşın ardından Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine uluslararası destek verilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmenin sonunda iki bakan, Ürdün ile Avusturya arasındaki dostane ilişkilerin ve Avrupa Birliği genelindeki işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki çabaların süreceğini teyit etti.