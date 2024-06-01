Ürdün ve ABD, Gazze'de ateşkes çabalarını ele aldı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu önerinin ayrıntılarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü.

Bakanlar, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması, acil ve yeterli miktarda insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması ve Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla yürütülen müzakereler çerçevesinde bir esir takası anlaşması üzerinde anlaşmaya varılması çabalarını" değerlendirdi.

Ürdünlü Bakan, "Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması ve bu saldırıların yol açtığı insani felaketin bir an önce sona erdirilmesi, tüm sınır kapılarının yardım girişi için açılması ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının bu yardımlarını dağıtmasının sağlanması ve İsrail'in uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyma zorunluluğuna" vurgu yaptı.

Safedi, ülkesinin, Mısır, Katar ve ABD'nin "en kısa sürede" ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması yönündeki çabaları desteklediğini kaydetti.

Ateşkes müzakerelerine ilişkin Safedi, "Kalıcı ateşkesi sağlayacak, Gazze'deki Filistin halkının acılarına son verecek, zorla yerinden edilenlerin yaşadıkları bölgelere geri dönmesini ve İsrail işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesine imkan verecek her önerinin ciddiyetle ele alınmasının gerekliliğini" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Biden'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes önerisinin ayrıntılarına değindi.

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan, hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.