Ürdün ve AB, Gazze'deki Ateşkes ve Suriye Durumunu Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve iki devletli çözümün desteklenmesi ile Suriye'deki durumu ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi, Kallas ile telefonda görüştü.

Safedi ve Kallas, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması ve bölgedeki insani felaketin sona erdirilmesine yönelik çabaları ele aldığı görüşmede, New York'ta düzenlenmesi planlanan (Filistin-İsrail arasında) iki devletli çözüm konferansı ve Suriye'deki durumu da değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmasına, tüm bölgelere yeterli ve acil insani yadımın ulaştırılmasına, sınır kapılarının açılmasına ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının yardımları dağıtmasına olanak sağlayacak bir anlaşmanın imzalanmasının önemine vurgu yaptı.

Safedi, "Gazze halkının katledilmesinin durdurulması ve İsrail hükümetinin uyguladığı insanlık dışı aç bırakma politikasına son verilmesi tüm uluslararası çabaların bir araya gelerek başarması gereken bir öncelik olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşet ve sistematik aç bırakma politikasının tüm insanlık sınırlarını aştığını belirten Safedi, tüm insani değerleri ve uluslararası yasaları ihlal eden İsrail'in "etkili ve acil uluslararası baskıyla bir an önce durdurulması" gerektiğini kaydetti.

Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlara "kararlı ve etkili uluslararası tepki" gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca, Ürdünlü Bakan ve AB yetkilisi, Suudi Arabistan ve Fransa'nın öncülüğünde haziran ayında New York'taki BM merkezinde düzenlenecek iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik işlevsel sonuçların alınmasının hedeflendiği konferansa ilişkin bölgesel ve uluslararası çabaları değerlendirdi.

Ürdünlü Bakan, Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasını takdir etti

Safedi ve Kallas, Suriye'deki durumu da görüştü.

Ürdünlü Bakan, AB'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararını takdir etti.

Suriye'nin birliği, güvenliği, egemenliği ve istikrarına dikkati çeken Safedi, Suriye hükümetinin yeniden yapılanma sürecinde ülkeyi terörden arındıran ve halkın haklarını koruyan temeller üzerinde çabalarını desteklemenin önemini vurguladı.