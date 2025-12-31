Ürdün: Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak için uluslararası harekete geçilmeli

Ürdün, olumsuz hava koşulları ve İsrail'in yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamaları nedeniyle Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen "insani felakete" çözüm bulmak için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yeterli insani yardımın derhal ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılmasının önündeki tüm engelleri kaldırması çağrısı yaptı.

Bakanlık sözcüsü Mecali, bölgenin karşı karşıya olduğu "benzeri görülmemiş insani felaketin" gölgesinde Gazze'deki durumun, İsrail'i sınır kapılarını açmaya zorlamak için uluslararası eylem gerektirdiğini vurguladı.

Mecali, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve özellikle Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere yardım kuruluşlarının Filistinlilere yardım sağlamak için özgürce faaliyet göstermelerine olanak tanıması gerektiğini ifade etti.

İsrail Meclisi 29 Aralık'ta, UNRWA ofislerinin elektrik ve suyunun kesilmesini öngören bir yasa tasarısını onaylamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nin bu adımını UNRWA kurumlarına karşı "soykırımın meşrulaştırılması" olarak değerlendirmişti.

İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları, yaptıkları ortak açıklamada, Gazze'deki insani durumun yeniden felaket boyutlara ulaşmasından ciddi endişe duyduklarını belirterek, İsrail hükümetine insani yardım erişim kısıtlamalarını kaldırması çağrısında bulunmuştu.