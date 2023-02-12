Ürdün, Türkiye'ye içinde depremzedeler için 480 çadır bulunan 2 askeri uçak gönderdi

Ürdün, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere içinde 480 çadır bulunan iki askeri uçağın Adana'ya gönderildiğini duyurdu.

Ürdün, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere içinde 480 çadır bulunan iki askeri uçağın Adana'ya gönderildiğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İçinde depremzedeler için 480 çadırın bulunduğu iki askeri uçağın Adana'ya gönderildiği belirtilen açıklamada, depremzedeler için hazırlanan toplam 10 bin çadırın, bu şekilde peyderpey gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada, Ürdün'ün, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerinde bulunan kardeşlerine yardım etmeyi sürdüreceği belirtildi.