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Ürdün, Türkiye ve Suriye'ye Kurtarma Ekipleri Gönderdi

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Ürdün, Türkiye ve Suriye'ye Kurtarma Ekipleri Gönderdi

AMMAN, 8 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Salı günü, Türkiye ve Suriye'yi sarsan şiddetli depremlerin ardından iki ülkeye de insani yardım ile hayatta kalanları aramaya yardımcı olmak amacıyla kurtarma ekipleri gönderdiğini açıkladı.

AMMAN, 8 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Salı günü, Türkiye ve Suriye'yi sarsan şiddetli depremlerin ardından iki ülkeye de insani yardım ile hayatta kalanları aramaya yardımcı olmak amacıyla kurtarma ekipleri gönderdiğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, yardımın Ürdün Kralı II. Abdullah'ın kraliyet direktifleri doğrultusunda kurbanların aileleri ve yaralılar için gönderildiği belirtildi.

Gönderilen yardımın içinde kurtarma ekipmanı ve çadırların yanı sıra lojistik ve tıbbi malzemeler de var. Ürdün ayrıca 99 kişilik bir sağlık ve kurtarma ekibi gönderdi.

Bakanlık, Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu'nun, kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak amacıyla etkilenen bölgelere bazı acil ihtiyaçların hazırlanıp gönderilmesi için Türkiye ve Suriye'deki ilgili makamlarla birlikte çalıştığını bildirdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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