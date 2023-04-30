Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Mısırlı Bakanlar, Esed rejiminin Dışişleri Bakanı ile görüşecek

Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Mısır dışişleri bakanlarının 1 Mayıs Pazartesi günü Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile görüşeceği bildirildi.

Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Mısır dışişleri bakanlarının 1 Mayıs Pazartesi günü Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile görüşeceği bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, başkent Amman'ın yarın Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Mısır dışişleri bakanlarının Esed rejimindeki mevkidaşları Mikdad ile gerçekleştireceği görüşmeye ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Toplantının, 14 Nisan 2023'te Cidde'de düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Ürdün, Irak ve Mısır'ın istişare toplantısının devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, 32. Arap Birliği Zirvesi'nin 19 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan'da düzenlenmesinin beklendiğini bildirmişti.

Amman'daki toplantının da zirve öncesi olması dikkati çekti.

Suriye kriziyle ilgili çözüm çabaları görüşülmüştü

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

KİK ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, toplantıda Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün ele alındığını fakat bir anlaşmaya varılamadığını ifade etmişti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.