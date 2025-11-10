Haberler

Ürdün, Suriye'ye Yeni İnsani Yardım Konvoyu Gönderdi

Güncelleme:
Ürdün, Suriye'deki kötüleşen insani duruma karşılık olarak yeni bir insani yardım konvoyu gönderdi. 16 tırdan oluşan konvoy, prefabrik konut üniteleri, tıbbi malzeme ve ilaç taşıyor.

AMMAN, 10 Kasım (Xinhua) -- Ürdün, Suriye'de kötüleşen insan durum karşısında sürdürdüğü halka destek çabaları kapsamında ülkeye yeni bir insani yardım konvoyu gönderdi.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu pazar günü yaptığı açıklamada sevkiyatı, Ürdün Dışişleri Bakanlığı ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonuyla gönderdiklerini belirtti.

Açıklamada prefabrik konut üniteleri, tıbbi malzeme ve ilaç taşıyan 16 tırın yer aldığı konvoyun, etkilenen bölgelerdeki acil insani ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere Suriyeli yetkililerle koordineli olarak gönderildiği kaydedildi.

Ürdün, kısa süre önce Süveyda bölgesindeki yaşanan karışıklığın ardından Suriye'nin toparlanmasına yardımcı olmak üzere birçok Arap ülkesinin katılımıyla başlatılan girişim kapsamında Katar ile birlikte ortak yardım konvoyu göndermişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
