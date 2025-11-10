Ürdün, Suriye'ye Yeni İnsani Yardım Konvoyu Gönderdi

AMMAN, 10 Kasım (Xinhua) -- Ürdün, Suriye'de kötüleşen insan durum karşısında sürdürdüğü halka destek çabaları kapsamında ülkeye yeni bir insani yardım konvoyu gönderdi.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu pazar günü yaptığı açıklamada sevkiyatı, Ürdün Dışişleri Bakanlığı ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonuyla gönderdiklerini belirtti.

Açıklamada prefabrik konut üniteleri, tıbbi malzeme ve ilaç taşıyan 16 tırın yer aldığı konvoyun, etkilenen bölgelerdeki acil insani ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere Suriyeli yetkililerle koordineli olarak gönderildiği kaydedildi.

Ürdün, kısa süre önce Süveyda bölgesindeki yaşanan karışıklığın ardından Suriye'nin toparlanmasına yardımcı olmak üzere birçok Arap ülkesinin katılımıyla başlatılan girişim kapsamında Katar ile birlikte ortak yardım konvoyu göndermişti.