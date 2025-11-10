Ürdün, Suriye'ye 16 Tır İnsani Yardım Gönderdi

Ürdün, Suriye'de zor şartlar altında yaşayan ailelere destek amacıyla 16 tır insani yardım gönderdiğini duyurdu.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan yapılan açıklamada, Suriye'ye zor şartlar altında yaşayan ailelere destek amacıyla 16 tır dolusu prefabrik ev, tıbbi malzeme ve ilaç gönderildiği belirtildi.

Söz konusu yardım konvoyunun Dışişleri ve Yurtdışı İşler Bakanlığı ile Ürdün Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda Suriye topraklarına yönlendirildiği, bu yardımın Ürdün'ün kardeş Suriye halkına destek çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli de yaptığı açıklamada, konvoydaki prefabrik evlerin doğrudan kullanıma uygun olup, evlerini kaybeden aileler için güvenli barınma imkanı sağlayacağını dile getirdi.

Şibli, ayrıca acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının da yapıldığını kaydetti.

Söz konusu bağışların temini ve dağıtımında çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapıldığını aktaran Şibli, yardımların Suriye Kızılayı aracılığıyla Suriye'nin güneyindeki Süveyda'daki ihtiyaç sahiplerine ve güneydeki Dera'da göçmen barınma merkezlerine ulaştırıldığını belirtti.

Yardımlar, BM yetkililerinin Ağustos 2025 sonunda yaptığı "Suriye'deki insani durumun hala son derece hassas olduğu ve krizin devam ettiği" yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

Süveyda'da temmuz ayında Dürzi gruplar ile bedevi kabileler arasında bir hafta süren silahlı çatışmalar yaşanmış, çatışmaların ardından ateşkes anlaşması 19 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Suriye'de Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim, ülke genelinde güvenliği sağlamak için yoğun çaba harcıyor.