Ürdün, Suriye ve ABD'den Süveyda'daki Ateşkes İçin Görüşme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'deki durumu ve sabah erken saatlerde Süveyda ili çevresinde sağlanan ateşkesi güçlendirmeye yönelik çabaları ele aldı.

Ürdün resmi ajansı Petra ve Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberlere göre, Safedi, Şeybani ve Barrack Ürdün'ün başkenti Amman'da üçlü görüşmeler gerçekleştirdi.

Suriye'deki durum ve sabah erken saatlerde Süveyda ili çevresinde sağlanan ateşkesi güçlendirmeye yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, taraflar Suriye'nin güvenliği ve istikrarının bölgenin istikrarı için temel bir dayanak olduğunu kaydetti.

Görüşmede, ateşkes anlaşmasını ve ateşkesi uygulamayı hedefleyen Suriye hükümetinin çabalarını desteklediklerini belirten Safedi ve Barrack, Ürdün ve ABD'nin Suriye'nin güvenliği, istikrarı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkının selameti konusunda tam bir dayanışma içerisinde olduklarını ve Suriye'nin yanında yer aldıklarını vurguladı.

Ürdünlü Bakan ve ABD temsilcisi, Suriye hükümetinin Süveyda ilinde vatandaşlara yönelik ihlallerden sorumlu olan herkesin hesap vermesini taahhüt etmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek şiddet, mezhepçilik, fitne, kışkırtma ve nefreti yayma girişimlerini reddetmeyi amaçlayan çabaları da desteklediklerini vurguladı.

Safedi, Şeybani ve Barrack, Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını sağlamaya, sivilleri korumaya ve devletin ve hukukun egemenliğinin tüm Suriye topraklarında tesis edilmesini güvence altına almaya yönelik olarak ateşkes anlaşmasının uygulanmasında Suriye'ye destek olmayı hedefleyen pratik adımlar konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede üzerinde mutabık kalınan adımlar, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Süveyda ilinde Suriye güvenlik güçlerinin konuşlandırılması, tüm tarafların elindeki tutukluların serbest bırakılması, ilde toplumsal uzlaşı çabalarının desteklenmesi, toplumsal barışın güçlendirilmesi ve insani yardımların ulaştırılmasını da içeriyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ateşkese varılmasında, uygulanmasında ve Suriye'nin güvenliği, istikrarı ile halkının selametinin sağlanmasında Ürdün ve ABD'nin oynadığı rolü ve gösterdiği çabaları takdir etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı bugün ülkenin içinden geçtiği hassas koşulları gerekçe göstererek sivillerin korunması, toprak bütünlüğünün ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla derhal ve kapsamlı ateşkes ilan edildiğini, güvenlik güçlerinin yeniden konuşlanmaya başladığını duyurmuştu.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail'in saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes, kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları, Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.