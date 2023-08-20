Ürdün, Suriye Sınırında Uyuşturucu Kaçakçılığı Girişimini Engelledi

AMMAN, 20 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Suriye'den ülkeye büyük miktarda uyuşturucu madde sokma girişimini engellendiklerini duyurdu.

Silahlı Kuvvetler Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada narkotikle mücadele birimi ve diğer askeri güçlerle koordinasyon halindeki sınır muhafızlarının, Suriye'den yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bir grup kaçakçıyı tespit ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre ordu personeli angajman kurallarını uyguladı ve bunun sonucunda kaçakçılardan bazıları yaralanırken bazıları da Suriye'ye döndü.

Silahlı Kuvvetler ayrıca, bölgede 63,000 Captagon hapı ele geçirdiklerini açıkladı.

Ürdün'de son birkaç ayda ülkeye uyuşturucu ve silah sokmak isteyen çok sayıda insansız hava aracı düşürülürken, ülkeye sızma girişimleri de engellendi.