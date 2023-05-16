Ürdün, Sudan'daki Büyükelçiliğine Yönelik Saldırıyı Kınadı

AMMAN, 16 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Ürdün Büyükelçiliği binasına zorla girildiğini ve binaya zarar verildiğini belirterek saldırıyı kınadı.

Bakanlık Pazartesi günü yaptığı açıklamada Ürdün'ün her türlü şiddet ve sabotajı, özellikle diplomasi kurumlarına yönelik eylemleri reddettiğini ifade etti.

Bakanlık, uluslararası hukuk ilkelerini korumanın ve başta Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalara riayet etmenin önemini vurguladı.

Yerel Ammon Haber Ajansı'na göre bakanlık sözcüsü Sinan Majali, Hartum'dan Port Sudan'a tahliye edilen büyükelçilik personelinin güvende olduğunu söyledi.

Sözcü, bakanlığın saldırının peşini bırakmayacağını sözlerine ekledi.