Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
Esad'ı devirip Bahçeli'ye geldiler
Kripto para analisti Mercan Çakıroğlu: Altcoin rallisi başlıyor mu?
Kripto para analisti Mercan Çakıroğlu: Altcoin rallisi başlıyor mu?
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Ürdün, Şam'a Uçuşları Yeniden Başlatmayı Hedefliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Sivil Havacılık Kurumu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam'a uçuşları 'yakında' başlatmayı planladıklarını açıkladı. Uçuşların yeniden başlaması, havaalanının hazırlığına bağlı olacak.

Ürdün Sivil Havacılık Kurumu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrasında, Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların başlatılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Ürdün Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Mestev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ürdün'den Suriye'ye uçuşları "yakında" başlatma niyetinde olduklarını belirterek, bunun zamanının havaalanının uçuşlara hazırlanmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Ürdün Kraliyet Havayolları'nın Şam Havalimanı'na uçuş düzenleme talebinde bulunduğunu aktaran Mestev hava trafiğinin tekrar başlamasının aynı zamanda Suriye hava sahasının güvenliğiyle de bağlantılı olduğunu, uçuşların tüm teknik ve lojistik konuların onaylanmasının ardından gerçekleşeceğini kaydetti.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Rejim karşıtı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
img

Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
img

Neredeyse kariyerini bitiriyordu! Korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor
img

Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak

Son Dakika Haberleri

Artvin okullar tatil mi (Şavşat)? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Artvin'de okul yok mu (Şavşat Kaymaklığı Açıklaması)? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 18 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep'in ismi değişecek mi? Gaziantep yeni adı ne olacak? Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.