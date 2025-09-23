Ürdün Sahra Hastanesi, Güvenlik İçin Han Yunus'a Taşınıyor

Amman yönetimi, İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva bölgesinde bulunan Ürdün Sahra Hastanesini Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a taşıma kararı aldı.

İsrail ordusunun işgal planını onaylamasından sonra havadan ve karadan saldırıları yoğunlaştırdığı Gazze kentindeki Ürdün Sahra Hastanesi de güneye göç dalgasına dahil oldu.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, hastanenin, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Han Yunus'a taşınmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, hastane çevresindeki binaların son dönemde sürekli topçu ateşine ve yoğun bombardımana maruz kaldığı, patlamaların etkisiyle hastaneye kadar ulaşan beton parçalarının bazı ekipmanlara zarar verdiği ve sağlık hizmetinin aksamasına neden olduğu aktarıldı.

Hastaneye çıkan yolun tehlikelerle dolu olması nedeniyle hasta sayısının son haftalarda ciddi bir şekilde azaldığı, hastanenin bir nevi işlevsiz hale geldiği ifade edildi.

Hastanenin Han Yunus'a nakledilmesindeki amacın, göçler nedeniyle insan sayısının arttığı güneyde daha fazla Filistinliye hizmet sunabilmek olduğu belirtildi.

Hastanenin, 16 yıldan uzun süredir faaliyet gösterdiği yerde kalmasının artık kuruluş amacına hizmet etmediği ancak koşullar elverdiği takdirde Tel el-Heva'daki çalışmalarına geri dönmeye hazır olduğu dile getirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun aralıksız saldırıları sonucu Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesi ile Göz Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı, kentteki Tıbbi Yardım Merkezi'nin de yıkıldığı belirtilmişti.

Gazze'de hasta ve yaralıların hastaneler ve sağlık tesislerine ulaşması için güvenli yolların bulunmadığı vurgulanan açıklamada, saldırılar sebebiyle hasta ve yaralıların Kudüs Hastanesi ile Ürdün Sahra Hastanesi'ne ulaşmakta büyük zorluk çektiği ifade edilmişti.