Ürdün Sahra Hastanesi, Gazze'de Su Sıkıntısına Çözüm Oluyor

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Gazze'nin kuzeyindeki Ürdün sahra hastanesi, bölgedeki su krizine yanıt olarak günde 12.000 litre içme suyu dağıtmaya başladı. Hastane, suyun güvenliğini sağlamak için yüksek standartlarda bir boru hattı kurdu.

AMMAN, 11 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'nin kuzeyindeki Ürdün sahra hastanesi, Gazze Şeridi'nde yaşanan ciddi su sıkıntısına karşı bölgede yaşayan 8.000'den fazla kişiye günde 12.000 litre içme suyu dağıtmaya başladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre hastane, kesintisiz temiz içme suyu sağlayabilmek için en üst düzeyde teknik standartlar ve sağlık standartlarına uygun bir boru hattı döşedi.

Hastane komutanı, Gazze'deki yerel yetkililerin gerçekleştirdiği laboratuvar testleriyle, dağıtılan tüm suyun güvenli ve içilebilir olduğunun doğrulandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin çarşamba günü yaptığı açıklamada söz konusu girişimin, derinleşen yakıt krizi nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki 10 su kuyusunun kapandığı, 25 kuyunun da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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