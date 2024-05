Ürdün, Refah'ta olası bir katliamı önlemek için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı

Ürdün, uluslararası toplumu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde olası bir katliamın önüne geçmek için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, X platformundan yaptığı açıklamada, Refah'taki sivillerin İsrail'in her an gerçekleştirmekle tehdit ettiği katliam riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Safedi, uluslararası toplumdan Refah'ta olası bir katliamı önlemek için acilen harekete geçilmesini istedi.

İsrail'in Refah'ta katliam gerçekleştirmesi durumunda bunun uluslararası toplumun "alnında silinmeyecek bir utanç lekesi" olarak kalacağını kaydeden Safedi, İsrail hükümetini söz konusu saldırıdan caydıracak uluslararası bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.