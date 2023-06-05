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Ürdün prensi Suudi Arabistanlı işadamının kızıyla evlendi

Ürdün prensi Suudi Arabistanlı işadamının kızıyla evlendi

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Ürdün Kralı'nın en büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin, Suudi Arabistanlı ünlü işadamı Halit El Seyf'in kızı Racva El Seyf ile evlendi.

Ürdün Kralı'nın en büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin, Suudi Arabistanlı ünlü işadamı Halit El Seyf'in kızı Racva El Seyf ile evlendi. El Seyf ile Veliaht Prens'in düğününe ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Galler Prens ve Prensesi dahil 140 kişi katıldı

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Jill Biden Joe Biden Ürdün Güncel Haberler

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