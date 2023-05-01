Ürdün ordusunun Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği operasyonda 1 kişi öldü

Ürdün ordusu, Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ürdün ordusunun resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Suriye'den yasa dışı yollarla ülke topraklarına sızmaya ve uyuşturucu madde sokmaya çalışan bir grubun engellendiği belirtildi.

Operasyonda, Ürdün sınırını geçmeye çalışan bir kişinin öldürüldüğü, diğerlerinin ise Suriye topraklarına kaçtığı ifade edildi.

Bölgede yapılan aramalarda ele geçirilen 133 bin uyuşturucu hap ile ateşli silah ve mühimmatların da ilgili birimlere teslim edildiği aktarıldı.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.