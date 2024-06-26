Ürdün ordusu uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda bir kişiyi öldürdü
Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye büyük miktarda uyuşturucu madde sokulmaya çalışıldığı operasyonda bir kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyon sırasında çıkan çatışmada kaçakçılardan biri öldü, bazıları yaralandı ve bazıları Suriye'ye kaçtı.
Ürdün ordusu, Suriye'den uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele operasyonunda bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin narkotik birimiyle koordineli şekilde Doğu Askeri Bölgesinde düzenlediği operasyonda Suriye topraklarından ülkeye sızdırılmaya çalışılan büyük miktarda uyuşturucu madde girişinin engellendiği kaydedildi.
Operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada, kaçakçılardan birinin öldüğü, bazılarının yaralandığı aktarıldı.
Kaçakçılardan bazılarının Suriye topraklarına kaçtığı belirtildi.