Ürdün ordusu: Uyuşturucu kaçakçılığı dış destekli örgütler tarafından yönetiliyor - Haberler

Ürdün ordusu, ülkenin kuzeydoğu sınırlarında bir uyuşturucu savaşıyla karşı karşıya olduklarını ve uyuşturucu kaçakçılığının dış destekli örgütler tarafından yönetildiğini bildirdi.

Ürdün Ordu Sözcüsü Albay Mustafa el-Hayari, devlet televizyonu El-Memleke'ye yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğu sınırında uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Her gün kaçakçılık girişimlerine maruz kaldıklarını kaydeden Hayari, uyuşturucu kaçakçılarının "Suriye sınır muhafızları bünyesindeki disiplinsiz askerler veya başka gruplardan destek aldığını" savundu.

Kaçakçılık operasyonlarındaki artış

Ürdün silahlı güçlerinin ülkenin kuzeydoğu sınırında uyuşturucu savaşı verdiğini belirten Hayari, "2011'de 14 milyon captagon ele geçirilirken, bu senenin başından bu yana 20 milyondan fazla captagon ele geçirildi." dedi.

Hayari, son yıllarda başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık ve sızma girişimlerinde iki kat artış olduğuna dikkati çekti.

Ordu yetkilisi, "sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarının sistemli olduğunu, dışarıdan desteklenen bazı grupların öncülüğünde yürütüldüğünü" vurguladı.

En belirgin yansımalarından biri "terör örgütlerinin yayılması olan komşu ülkelerdeki krizlere" değinen Hayari, "İranlı örgütlerin, yabancı gündemlerle komplo kurduğunu, Ürdün'ün ulusal güvenliğini hedef aldığı için çok daha tehlikeli olduğunu" kaydetti.

Ürdün sınırındaki operasyon

Ürdün ordusu, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suriye sınırında kaçakçılara düzenlenen operasyonda 4 kişinin öldürüldüğünü, bazı kişilerin de yaralandığını, çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurmuştu.

Özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak Ürdün kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.