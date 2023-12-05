Ürdün Ordusu Uyuşturucu Kaçakçılarına Operasyon Düzenledi

Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Operasyonda 233 bin uyuşturucu hap ile yüklü miktarda esrar ele geçirildi.

Ürdün ordusu Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, sınır birliklerinin, uyuşturucuyla mücadele idaresi ve askeri güvenlik birimleri koordinasyonuyla Suriye'den yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 3 uyuşturucu kaçakçısının öldüğü kaydedilen açıklamada, ülkeye sokulmak istenen 233 bin uyuşturucu hap ile yüklü miktarda esrar ele geçirildiği bilgisi verildi.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

Ürdün ordusu, Ekim 2021'den bu yana Suriye'den Ürdün'e geçmeye çalışan, uyuşturucu, silah ve patlayıcı yüklü çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Suriye ve Ürdün, sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla 23 Temmuz'da bir güvenlik toplantısı düzenlemişti.