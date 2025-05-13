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Ürdün Ordusu, Tedavi Edilen 17 Filistinli Çocuğu Gazze'ye Gönderdi

Ürdün Ordusu, Tedavi Edilen 17 Filistinli Çocuğu Gazze'ye Gönderdi
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Ürdün Ordusu, tedavi süreçleri tamamlanan Filistinli 17 çocuğun, Gazze Şeridi'ne döndüğünü açıkladı. Çocuklar, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık girişimi kapsamında tedavi edildi.

Ürdün Ordusu, Filistinli 17 çocuğun ülkede tedavileri tamamlandıktan sonra Gazze Şeridi'ne gönderildiğini belirtti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Ürdün hastanelerinde tedavileri tamamlanan Filistinli 17 çocuk yakınlarıyla birlikte Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden Gazze Şeridi'ne döndü." ifadesine yer verildi.

Çocukların tedavisinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki halka acil tıbbi yardım sağlamak amacıyla başlatılan "Ürdün Sağlık Koridoru" girişimi kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Çocukların, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle 4 Mart'ta kara ve hava yoluyla tahliyesini gerçekleştirdiği ilk grupla Ürdün'e ulaştığı aktarıldı.

Ürdün'e ulaşan ilk gruptan 17'sinin sağlığına kavuştuğu, 12'sinin ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Bu faaliyetlerin, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasından bu yana Ürdün Krallığının başlattığı; bölge halkının acılarını hafifletmeyi amaçlayan bir dizi girişimin parçası olduğu belirtildi.

Tedavi edilen çocukların yakınlarının, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile silahlı kuvvetlere teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

Ürdün, 4 Mart'ta İsrail saldırılarından etkilenen 29 çocuğu yakınlarıyla birlikte bölgeden tahliye etmişti.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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