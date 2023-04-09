Ürdün ordusu, Suriye sınırında havada bir roketin patladığını bildirdi

Ürdün ordusu, ülkenin kuzeyinde Suriye sınırına bitişik bir bölgede havada bir roketin patladığını açıkladı.

Ürdün ordusu, ülkenin kuzeyinde Suriye sınırına bitişik bir bölgede havada bir roketin patladığını açıkladı.

İsrail ordusunun "Suriye'den Golan Tepeleri'ne 3 roket fırlatıldı. Roketlerden biri Golan Tepeleri'nin güneyindeki boş araziye düştü" açıklamasının ardından Ürdün ordusu da yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumartesi akşamı Suriye sınırına bitişik Vadi Akraba bölgesinde havada patlayan bir roketin parçaları can ve mal kaybına yol açmadan aynı bölgeye düştü." ifadesi kullanıldı.

Olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılması için incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, silahlı kuvvetlerin bölgedeki duruma ilişkin gelişmeleri izlediği kaydedildi.