Ürdün Ordusu Suriye'den Uyuşturucu Yüklü İHA Düşürdü

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyinden geldiği belirlenen uyuşturucu yüklü bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Ürdün ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sınır muhafızlarının, Suriye'den Ürdün topraklarına yasa dışı geçen bir İHA'yı tespit ettiği belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve ilgili güvenlik birimleriyle yapılan işbirliğinin ardından İHA'nın düşürüldüğü belirtilen açıklamada, yaklaşık 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Ürdün ordusu haziran ayında Suriye'den Ürdün'e geçmeye çalışan, biri silah yüklü 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Suriye ve Ürdün, sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla dün bir güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Toplantıya Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti ve İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ve İstihbarat Başkanı Tümgeneral Husam Luka katılmıştı.

Buluşmada, uyuşturucu tehlikesi, üretim ve kaçakçılık kaynakları ile kaçakçılık operasyonlarını organize eden, yöneten ve uyuşturucunun sınırdan kaçak yollarla Ürdün'e girişini yürüten taraflarla mücadelede işbirliği ele alınmıştı.